Представники Пентагону зустрілись з командою Байдена для передачі влади

У повідомленні зазначено, що на зустрічі обговорювалося питання передачі повноважень.

“Ми діємо відповідно до вимог, своєю відповідальністю відповідно до закону про передачу президентської влади. Чекаємо з нетерпінням продовження співпраці з питання транзиту”, - зазначив глава цільової групи.

Нагадаємо, Управління загальних служб США дозволило допустити перехідну команду Джо Байдена зустрітися з державними особами правління країни. Таким чином, у США розпочався процес передачі влади Байдену.

Вибори президента Сполучених Штатів відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.