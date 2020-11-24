Представники Пентагону зустрілись з командою Байдена для передачі влади
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Представники Пентагону зустрілись з командою кандидата від демократів Джо Байдена, якого експерти назвали переможцем на президентських виборах у США. Про це повідомляє CNN з посиланням на главу цільової групи з передачі влади Міноборони США, передає УНН.
У повідомленні зазначено, що на зустрічі обговорювалося питання передачі повноважень.
“Ми діємо відповідно до вимог, своєю відповідальністю відповідно до закону про передачу президентської влади. Чекаємо з нетерпінням продовження співпраці з питання транзиту”, - зазначив глава цільової групи.
Нагадаємо, Управління загальних служб США дозволило допустити перехідну команду Джо Байдена зустрітися з державними особами правління країни. Таким чином, у США розпочався процес передачі влади Байдену.
Вибори президента Сполучених Штатів відбулися 3 листопада. Офіційно переможець ще не оголошений, але провідні американські ЗМІ вже віддали перемогу Байдену, який набирає необхідні 270 голосів вибірників. Сам демократ також заявив про свою перемогу. У той же час чинний президент США Дональд Трамп відмовився визнати поразку і вирішив оскаржити результати підрахунку голосів в суді.