Представители бывшего Кабмина подадут электронные декларации в 2017 году - Н.Севастьянова

"Даже те лица, которые уволились в этом году до 1 сентября, к началу системы декларирования, они все равно должны подать декларацию, но только в следующем году за последний год своей работы. Они работали в 2016 году, поэтому за 2016 год и будет представлено их право. Поэтому представители бывшего Кабинета Министров, премьер-министр подадут эти декларации в следующем году в январе. Многие говорят, что судей много увольняется чтобы не подать декларацию, но все же им все равно придется это делать", - отметила чиновник.

Напомним, 28 октября, по состоянию на 16:43, в Единый государственный реестр деклараций лиц уже подано 92681 деклараций.

В пресс-службе НАПК сообщили, что по состоянию на 15:00 28 октября уже подано 88852 декларации. Всего в реестре зарегистрировано более 105 300 пользователей.

Среди них: 85823 - ежегодные декларации должностных лиц государственной службы и органов местного самоуправления. Перед увольнением подано 1559 е-деклараций и 315 - после освобождения. Кроме этого, 606 сообщений касаются изменений в имущественном состоянии субъекта декларирования. Еще 549 деклараций поступили от кандидатов на должность.

В пресс-службе напомнили, что последним днем ​​подачи электронных деклараций 2015 года для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, является 30 октября 2016.