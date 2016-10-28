Представники колишнього Кабміну подадуть електронні декларації у 2017 році - Н.Севастьянова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Особи, які звільнилися з держслужби цього року, мають подати електронні декларації. Про це в ефірі "5 каналу" заявила перший заступник міністра юстиції України Наталією Севостьяновою, передає УНН.
"Навіть ті особи, які звільнилися у цьому році до 1 вересня, до початку системи декларування, вони все одно повинні подати декларацію, але тільки в наступному році за останній рік своєї роботи. Вони працювали у 2016 році, тому за 2016 рік і буде подана їх декларація. Тому представники колишнього Кабінету Міністрів, прем'єр-міністр подадуть ці декларації у наступному році у січні. Багато кажуть, що суддів багато звільняється щоб не подати декларацію, але все ж таки їм все одно доведеться це робити", – зазначила урядовець.
Нагадаємо, 28 жовтня, станом на 16:43, до Єдиного державного реєстру декларацій осіб вже подано 92 681 декларацій.
Водночас у прес-службі НАЗК повідомили, що станом на 15:00 28 жовтня вже подано 88 852 декларації. Усього в реєстрі зареєстровано понад 105 300 користувачів.
Серед них: 85 823 – щорічні декларації посадовців державної служби та органів місцевого самоврядування. Перед звільненням подано 1559 е-декларацій та 315 – після звільнення. Крім цього, 606 повідомлень стосуються змін в майновому стані суб'єкта декларування. Ще 549 декларацій надійшли від кандидатів на посаду.
У прес-службі нагадали, що останній днем подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року.