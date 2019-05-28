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Представитель Зеленского о коалиции: важны не имена, а поддержка идей

Представитель Зеленского о коалиции: важны не имена, а поддержка идей

Киев  •  УНН

 • 8400 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Представитель Президента Украины в Верховной Раде Руслан Стефанчук отметил, что партия "Слуга народа" согласна создать коалицию с политическими силами, готовыми объединиться вокруг идей, а имена политиков или фракций им не так важны. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова", передает УНН.

“Нам не важны фамилии, нам важно, готовы ли эти люди объединиться вокруг идей, которые лежат в основе программы, готовы ли эти партии, блоки, фракции присоединиться к тому, что нашло поддержку в народе”, — ответил Стефанчук на вопрос, с кем партия “Слуга народа” готова создать коалицию в случае, если не получит большинство на парламентских выборах.

Он добавил, что партия не готова “торговать” вопросами территории, суверенитета и других вещей, которые составляют основу национальной безопасности Украины.

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“Поэтому у нас приоритет не в фамилиях, фракциях, партиях, потому что мы еще не знаем, кто будет в новом парламенте. Конечно, нам бы хотелось единолично взять ответственность, поскольку тогда у нас возникает один подход. Если этого не произойдет, то мы готовы рассматривать те инициативы, которые лежат в основе той программы, с которой мы идем”, — добавил Стефанчук.

Как сообщал УНН, партия “Слуга народа” хочет получить однопартийное большинство в будущей Верховной Раде по результатам досрочных выборов 21 июля.

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