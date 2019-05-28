Представник Зеленського про коаліцію: важливі не імена, а підтримка ідей

“Нам не важливі прізвища, нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, які лежать в основі програми, чи готові ці партії, блоки, фракції долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі”, — відповів Стефанчук на питання, з ким партія “Слуга народу” готова створити коаліцію у випадку, якщо не отримає більшість на парламентських виборах.

Він додав, що партія не готова “торгувати” питаннями території, суверенітету та інших речей, які становлять основу національної безпеки України.

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“Тому у нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партіях, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті. Звичайно, нам би хотілося одноособово взяти відповідальність, оскільки тоді у нас виникає один підхід. Якщо цього не станеться, то ми готові розглядати ті ініціативи, які лежать в основі тієї програми, з якою ми йдемо”, — додав Стефанчук.

Як повідомляв УНН, партія “Слуга народу” хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.