Представник Зеленського про коаліцію: важливі не імена, а підтримка ідей

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Представник Президента України у Верховній Раді Руслан Стефанчук зазначив, що партія “Слуга народу” згодна створити коаліцію з політичними силами, готовими об’єднатися навколо ідей, а імена політиків чи фракцій їм не так важливі. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова”, передає УНН.

“Нам не важливі прізвища, нам важливо, чи готові ці люди об’єднатися навколо ідей, які лежать в основі програми, чи готові ці партії, блоки, фракції долучитися до того, що віднайшло підтримку в народі”, — відповів Стефанчук на питання, з ким партія “Слуга народу” готова створити коаліцію у випадку, якщо не отримає більшість на парламентських виборах.

Він додав, що партія не готова “торгувати” питаннями території, суверенітету та інших речей, які становлять основу національної безпеки України.

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“Тому у нас пріоритет не в прізвищах, фракціях, партіях, тому що ми ще не знаємо, хто буде в новому парламенті. Звичайно, нам би хотілося одноособово взяти відповідальність, оскільки тоді у нас виникає один підхід. Якщо цього не станеться, то ми готові розглядати ті ініціативи, які лежать в основі тієї програми, з якою ми йдемо”, — додав Стефанчук.

Як повідомляв УНН, партія “Слуга народу” хоче отримати однопартійну більшість у майбутній Верховній Раді за результатами дострокових виборів 21 липня.

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