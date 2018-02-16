Представитель Госдепа США: удивлюсь, если Россия не столкнется с новыми санкциями
Киев • УНН
КИЕВ. 16 лютого. УНН. Пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэр сказала в четверг, что будет удивлена, если Соединенные Штаты в какой-то момент не нанесут новые санкций по российским фирмам или организациям, на которые распространяется закон США о санкциях, который вступил в силу в конце января, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“Как вы знаете, мы не прогнозируем санкции, — сказала она на брифинге, — но я была бы очень удивлена, если не будет санкций в будущем”, — сказала Хизер Науэр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сенаторы требуют от Трампа новых санкций по “кремлевскому докладу”
Также Науэр сказала на брифинге в четверг, что в отделе есть люди, контролирующие транзакции по всему миру, чтобы узнать, заслуживают ли новых санкции компании РФ.
Напомним, Министерство финансов США пообещало ввести новые антироссийские санкции в ближайшее время.