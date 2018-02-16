Представник Держдепу США: здивуюсь, якщо до Росії не застосують нові санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Прес-секретар Держдепартаменту США Хізер Науер сказала в четвер, що буде здивована, якщо Сполучені Штати в якийсь момент не застосують нових санкцій проти російських фірм або організацій, на які поширюється закон США про санкції, який вступив в силу в кінці січня, передає УНН з посиланням на Reuters.
"Як ви знаєте, ми не прогнозуємо санкції, але я була б дуже здивована, якщо не буде санкцій в майбутньому", - сказала Хізер Науер.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сенатори вимагають від Трампа нових санкцій по "кремлівською доповіддю"
Також Науер сказала на брифінгу в четвер, що в відділі є люди, які контролюють транзакції по всьому світу, щоб дізнатися, чи заслуговують нових санкції компанії РФ.
Нагадаємо, Міністерство фінансів США пообіцяло запровадити нові антиросійські санкції найближчим часом.