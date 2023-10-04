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Представили союзникам программу достижения взаимосовместимости с Альянсом: Стефанишина о заседании Совета Украина-НАТО

Представили союзникам программу достижения взаимосовместимости с Альянсом: Стефанишина о заседании Совета Украина-НАТО

Киев • УНН

 • 505745 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Украина созвала заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов. В ходе заседания украинская сторона представила союзникам программу достижения взаимосовместимости с Североатлантическим союзом. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Украина созвала заседание Совета Украина-НАТО на уровне послов для того, чтобы проговорить первое решение по результатам состоявшегося летом этого года Вильнюсского саммита НАТО. Мы договорились о том, что отменяется потребность в получении ПДЧ, вместо этого мы направим краткое видение приоритетов, приоритетных направлений реформ, а также запустим совет Украина-НАТО. Собственно, сегодня Украина представила союзникам программу достижения взаимосовместимости с НАТО», - рассказала Стефанишина.

По ее словам, программа также предусматривает политический блок реформ.

«Соответственно, союзники пообещали обеспечить, что к концу года мы сможем уже приступить к выполнению этих задач. Также мы сегодня утвердили разветвленную структуру органов совета Украина-НАТО на всех уровнях, от министерского до собственно уровня посольского. Это означает, что взаимодействие с НАТО будет происходить на постоянной, ежедневной основе. Я удовлетворена заседанием, все основные решения сегодня уже подтверждены и приняты. До конца года мы сможем полностью завершить реализацию тех задач, которые были определены на Вильнюсе», - сказала Стефанишина.

Она отметила, что очень высок уровень заинтересованности в сотрудничестве в сфере оборонного планирования, оборонных индустрий.

«Сегодня на высокий уровень поднята работа по утверждению комплексной дорожной карты достижения взаимосовместимости с Альянсом. Эта работа проводится с начала полномасштабного вторжения украинскими государственными институтами со штаб-квартирой. Но, конечно, все говорили о необходимости прозрачности и утверждения верховенства права в нашей стране», - рассказала Стефанишина.

Дополнение

Совет Украина-НАТО был создан, в частности, для укрепления политических связей между Киевом и Альянсом и чтобы Украина еще ближе подошла стандартам НАТО.

Украина совместно с НАТО работает над подготовкой адаптированной Годовой национальной программы по определению практических шагов по пути евроатлантической интеграции.

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