Представили союзникам програму досягнення взаємосумісності з Альянсом: Стефанішина про засідання Ради Україна-НАТО

ukru
29 березня, 17:57 • 193720 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 247993 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 216773 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 253466 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 223680 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 177984 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 175420 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 156110 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 466483 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 174143 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
3.2 м/с
59 %
745 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 123673 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

30 березня, 08:40 • 138807 перегляди
Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

Припинення вогню в Україні посилить загрозу з боку рф для країн Балтії - FT

30 березня, 08:53 • 62950 перегляди
Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

Ворожий обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 35

09:49 • 93137 перегляди
Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

Зеленський: рф випустила понад тисячу дронів за тиждень - очікуємо реакції від США і Європи на цей терор

11:03 • 75491 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 320205 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 466486 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 509594 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 511795 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 415869 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 123673 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 247957 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 154910 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 147404 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 119791 перегляди
Актуальне
Представили союзникам програму досягнення взаємосумісності з Альянсом: Стефанішина про засідання Ради Україна-НАТО

Представили союзникам програму досягнення взаємосумісності з Альянсом: Стефанішина про засідання Ради Україна-НАТО

Київ • УНН

 • 505749 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Україна скликала засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів. Під час засідання українська сторона представила союзникам програму досягнення взаємосумісності з Альянсом. Про це повідомила віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Україна скликала засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів для того, щоб проговорити перше рішення за результатами Вільнюського саміту НАТО який відбувся влітку цього року. Ми домовилися про те, що скасовується потреба в отриманні ПДЧ, натомість ми спрямуємо коротке бачення пріоритетів, пріоритетних напрямків реформ , а також запустимо раду Україна-НАТО. Власне сьогодні Україна представила союзникам програму досягнення взаємосумісності з НАТО”, — розповіла Стефанішина.

За її словами, програма також передбачає політичний блок реформ.

“Відповідно союзники пообіцяли забезпечити, що до кінця року ми зможемо вже приступити до виконання цих завдань. Так само ми сьогодні затвердили розгалужену структуру органів ради Україна-НАТО на всіх рівнях, від міністерського до власне рівня посольського. Це означає, що взаємодія з НАТО від сьогодні відбуватиметься на постійній, щоденній основі. Я задоволена засіданням, всі основні рішення сьогодні вже підтверджені та ухвалені. До кінця року ми зможемо вже повністю завершити реалізацію тих завдань, які були визначені на Вільнюсі”, — сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що дуже високий рівень зацікавленості у співробітництві в сфері оборонного планування, оборонних індустрій.

“Сьогодні на найвищий рівень піднята робота щодо затвердження комплексної дорожньої карти досягнення взаємосумісності з Альянсом. Ця робота проводиться з початку повномасштабного вторгнення українськими державними інституціями із штаб-квартирою. Але звичайно всі говорили про необхідність прозорості і утвердження верховенства права в нашій країні”, — розповіла Стефанішина.

Доповнення

Рада Україна-НАТО була створена, зокрема, для зміцнення політичних зв’язків між Києвом та Альянсом та щоб Україна ще ближче підійшла до стандартів НАТО.

Україна спільно з НАТО працює над підготовкою адаптованої Річної національної програми з визначення практичних кроків на шляху євроатлантичної інтеграції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,679.70
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,807.71