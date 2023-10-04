Представили союзникам програму досягнення взаємосумісності з Альянсом: Стефанішина про засідання Ради Україна-НАТО

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“Україна скликала засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів для того, щоб проговорити перше рішення за результатами Вільнюського саміту НАТО який відбувся влітку цього року. Ми домовилися про те, що скасовується потреба в отриманні ПДЧ, натомість ми спрямуємо коротке бачення пріоритетів, пріоритетних напрямків реформ , а також запустимо раду Україна-НАТО. Власне сьогодні Україна представила союзникам програму досягнення взаємосумісності з НАТО”, — розповіла Стефанішина.

За її словами, програма також передбачає політичний блок реформ.

“Відповідно союзники пообіцяли забезпечити, що до кінця року ми зможемо вже приступити до виконання цих завдань. Так само ми сьогодні затвердили розгалужену структуру органів ради Україна-НАТО на всіх рівнях, від міністерського до власне рівня посольського. Це означає, що взаємодія з НАТО від сьогодні відбуватиметься на постійній, щоденній основі. Я задоволена засіданням, всі основні рішення сьогодні вже підтверджені та ухвалені. До кінця року ми зможемо вже повністю завершити реалізацію тих завдань, які були визначені на Вільнюсі”, — сказала Стефанішина.

Вона зазначила, що дуже високий рівень зацікавленості у співробітництві в сфері оборонного планування, оборонних індустрій.

“Сьогодні на найвищий рівень піднята робота щодо затвердження комплексної дорожньої карти досягнення взаємосумісності з Альянсом. Ця робота проводиться з початку повномасштабного вторгнення українськими державними інституціями із штаб-квартирою. Але звичайно всі говорили про необхідність прозорості і утвердження верховенства права в нашій країні”, — розповіла Стефанішина.

Доповнення

Рада Україна-НАТО була створена, зокрема, для зміцнення політичних зв’язків між Києвом та Альянсом та щоб Україна ще ближче підійшла до стандартів НАТО.

Україна спільно з НАТО працює над підготовкою адаптованої Річної національної програми з визначення практичних кроків на шляху євроатлантичної інтеграції.