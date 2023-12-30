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Предположительно Х-59: в Воздушных силах предупредили о ракете в направлении Днепра

Киев  •  УНН

30 декабрь 2023, 09:46  •  2526 просмотра

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Ракета, вероятно Х-59, была запущена в направлении Днепра, после широкомасштабной воздушной тревоги в Украине.

В Воздушных силах сообщили о ракете в направлении Днепра, передает УНН.

Ракета, предположительно Х-59 в направлении Днепра 

- сообщили в Воздушных силах.

Ранее в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Імовірно Х-59: у Повітряних силах попередили про ракету в напрямку Дніпра
Probably X-59: the Air Force warned of a missile flying towards Dnipro
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