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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Предоставление иностранцам-добровольцам гражданства Украины: Рада приняла закон во втором чтении

Киев  •  УНН

20 августа 2024, 11:17  •  2023 просмотра

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Верховная Рада приняла закон о предоставлении гражданства Украины иностранцам, которые служат в ВСУ и других военных формированиях. Закон также регулирует правовой статус иностранцев, которые защищают Украину.

Верховная Рада во втором чтении и в целом приняла законопроект о предоставлении иностранцам, которые служат в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины, гражданства Украины.

Об этом пишет УНН с ссылкой на нардепа Алексея Гончаренко и карточку законопроекта №9585.

Детали

Рада поддержала законопроект о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины (№9585)

- сообщил Гончаренко.

Согласно законопроекту, проживание на территории Украины на законных основаниях предусматривается для иностранцев, которым продлен срок пребывания на территории Украины в установленном порядке, или имеют вид на постоянное или временное проживание на территории Украины, или имеют военный билет. Также иностранцы смогут получить гражданство Украины, которые проходят или проходили службу по контракту в ВСУ, Государственной специальной службе транспорта или Национальной гвардии Украины.

Для этого необходимо будет подать декларацию об отказе от иностранного гражданства.

Согласно законопроекту, члены семьи иностранцев, которые заключили контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и Национальной гвардии Украины, будут иметь право на получение вида на жительство.

Также предусматривается предоставление разрешений на иммиграцию или гражданства Украины для тех, у кого закончился срок действия паспорта. Также это касается иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали Украину.

Планируется предоставить право получить временный вид на жительство членам семей людей, заключивших контракт в ВСУ. Гражданам России и Беларуси, которые в период с 24 февраля 2020 года приобрели гражданство Украины, должны подтвердить прекращение предыдущего гражданства после прекращения военного положения.

Люди, которые служат в ВСУ и получили гражданство Украины в течение двух лет с момента прекращения военного положения, должны сдать экзамены по знанию Конституции Украины, истории и подтвердить знание языка.НапомнимВ четверг, 15 августа, Президент Владимир Зеленский призвал Верховную Раду собраться безотлагательно в ближайшее время для рассмотрения оборонного законодательного пакета, а именно вопросов, в частности, урегулирования трофейного оружия, гражданства иностранцев, воюющих в украинских легионах и лишения изменников госнаград.

В мае Рада поддержала указанный законопроект в первом чтении.

Павел Башинский

Павел Башинский

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