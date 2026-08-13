Преднамеренная попытка запугать и обострить напряжённость — в Украине визит путина на японский остров Итуруп назвали провокацией

Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал визит российского диктатора владимира путина на японский остров Итуруп «преднамеренной попыткой запугать, обострить напряженность и нормализовать незаконную оккупацию». По его словам, позиция Украины непоколебима — суверенитет Японии над Северными территориями основан на исторических фактах и международном праве, передает УНН.

Провокационный визит путина на японский остров Итуруп демонстрирует полное неуважение к Японии и является преднамеренной попыткой запугать, обострить напряженность и нормализовать незаконную оккупацию. Однако никакие провокационные визиты не могут изменить реальность: Итуруп является частью Северных территорий Японии, оккупированных россией. Мы считаем, что визит Путина на Этороф также доказывает: Москва понимает только язык силы. Агрессивный российский режим не ценит, не уважает и не отвечает взаимностью на конструктивные шаги — подчеркнул Сибига.

По его словам, позиция Украины непоколебима: суверенитет Японии над Северными территориями основан на исторических фактах и международном праве. Ни один визит, течение времени или попытка навязать свершившийся факт не могут легитимизировать оккупацию.

россия применяет один и тот же имперский сценарий повсюду. Она оккупирует чужие территории, милитаризирует их, угрожает соседям, а затем пытается заставить мир воспринимать незаконное как необратимое. Украина слишком хорошо знает этот сценарий. Он не должен увенчаться успехом — ни в Европе, ни в Тихоокеанском регионе. Мы выражаем солидарность с Японией и высоко ценим ее поддержку Украины. Призываем наших международных партнеров четко осудить провокационный визит путина, отвергнуть любые попытки нормализовать российскую оккупацию, усилить изоляцию агрессора и увеличить санкционное давление — резюмировал Сибига.

Япония выразила протест в связи с визитом путина на спорные острова

Дополнение

путин посетил Итуруп, как отмечает Reuters, через день после крупных военно-морских учений и запуска ракеты союзником Северной Кореей.

москва и Токио так и не подписали официальный мирный договор времен Второй мировой войны, поскольку главным препятствием был нерешенный территориальный спор вокруг островов, которые Япония называет Северными территориями.

Визит состоялся после запуска баллистической ракеты союзником Северной Кореи в среду в направлении вод у восточной части Корейского полуострова, за несколько дней до масштабных совместных военных учений Сеула и Вашингтона, которые Пхеньян давно осуждает.