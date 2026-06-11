Предложил "поиграть" и заманил в заброшенное здание: на Харьковщине мужчина совершил сексуальные действия в отношении 5-летней девочки

В Харьковской области 30-летний мужчина заманил двух маленьких девочек в заброшенное здание, где совершил в отношении 5-летнего ребенка действия сексуального характера. Ему сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

По данным правоохранителей, 6 июня в одном из населенных пунктов Харьковского района две маленькие девочки в возрасте 5 и 6 лет играли на улице.

К ним подошел местный житель. Он предложил малышкам "поиграть" и заманил их в заброшенное здание. Там он совершил в отношении 5-летнего ребенка действия сексуального характера.

Самое страшное то, что девочка в силу своего возраста даже не поняла, какая беда с ней случилась. Для нее это действительно оставалось просто игрой, правила которой придумал взрослый. Именно как об обычной игре она рассказала дома маме. Женщина немедленно вызвала правоохранителей.

Под процессуальным руководством Харьковской окружной прокуратуры Харьковской области 30-летнему мужчине сообщено о подозрении в сексуальном насилии, совершенном в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия (ч. 4 ст. 153 УК Украины) - говорится в сообщении.

Добавим

В настоящее время продолжаются следственные действия. Чтобы не наносить детям дополнительных травм, допросы девочек проводят по специальным деликатным методикам, которые обеспечивают психологическую безопасность и исключают любое давление.

Досудебное расследование осуществляют следователи полиции.

Отчим получил пожизненное заключение за изнасилование 11-летней падчерицы - Генпрокурор