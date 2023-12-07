Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов
Киев • УНН
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что предатели должны сдаться украинскому правосудию для безопасности и защиты прав, отметив риски пребывания на территории страны-агрессора.
Только сотрудничество с украинским правосудием будет гарантировать предателям безопасность. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.
Для предателей, коллаборантов и военных преступников наиболее безопасным путем будет сдаться в руки украинского правосудия
Спикер ГУР подчеркнул, что это будет гарантировать таким лицам соблюдение их прав, безопасность и регулярное питание. В то же время, пребывание на территории государства-агрессора будет для них и в дальнейшем опасным, поскольку справедливое наказание настигнет каждого преступника, предателя и коллаборанта.
Напомним
Вчера стало известно, что в результате работы СБУ была проведена ликвидация бывшего нардепа Ильи Кивы, которому по решению суда заочно вынесен приговор по делу о государственной измене. Его застрелили из огнестрельного оружия. Его тело было найдено в лесопарке московской области вблизи гостиницы, в которой он проживал.
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Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что предатели должны сдаться украинскому правосудию для безопасности и защиты прав, отметив риски пребывания на территории страны-агрессора.
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