Пребывание на территории страны-агрессора и в дальнейшем будет опасным для предателей и коллаборационистов - Юсов

Только сотрудничество с украинским правосудием будет гарантировать предателям безопасность. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов, передает УНН.

Для предателей, коллаборантов и военных преступников наиболее безопасным путем будет сдаться в руки украинского правосудия - сказал Андрей Юсов.

Спикер ГУР подчеркнул, что это будет гарантировать таким лицам соблюдение их прав, безопасность и регулярное питание. В то же время, пребывание на территории государства-агрессора будет для них и в дальнейшем опасным, поскольку справедливое наказание настигнет каждого преступника, предателя и коллаборанта.

Напомним

Вчера стало известно, что в результате работы СБУ была проведена ликвидация бывшего нардепа Ильи Кивы, которому по решению суда заочно вынесен приговор по делу о государственной измене. Его застрелили из огнестрельного оружия. Его тело было найдено в лесопарке московской области вблизи гостиницы, в которой он проживал.

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