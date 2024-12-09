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Правящая партия Грузии планирует лишить Саломе Зурабишвили госохраны

Правящая партия Грузии планирует лишить Саломе Зурабишвили госохраны

Киев  •  УНН

 • 7272 просмотра

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Президента Грузии Саломи Зурабишвили до конца своего президентского срока находится в оппозиции к правительству "Грузинской мечты", поддерживая проевропейские протесты.

"Грузинская мечта" вносит в парламент поправку, которая лишит президента Грузии Саломи Зурабишвили права на госохрану, которую должна была предоставляться в течение года после окончания полномочий, передает УНН со ссылкой на "Новости Грузия".

По данным СМИ, это будет сделано следующим образом: поправка отменяет охрану для бывших первых лиц в случае нарушения ими Конституции.

А "Грузинская мечта" имеет соответствующее решение Конституционного суда за прошлый год. Тогда "Мечта" оспаривала зарубежные визиты Зурабишвили без подтверждения правительства и пыталась провести импичмент, заручилась решением КС, но при голосовании не хватило голосов.

Президент Соломе Зурабишвили до конца своего президентского срока находится в оппозиции к правительству "Грузинской мечты", поддерживая проевропейские протесты. На этой неделе, 14 декабря, правящая партия планирует избрать нового президента с помощью коллегии выборщиков. Зурабишвили заявляет, что новый парламент и правительство нелегитимны, и она не складывает с себя полномочия до новых выборов.

Британия приостанавливает помощь Грузии из-за подавления протестов9 дек. 2024, 13:56 • 15233 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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