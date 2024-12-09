Британия приостанавливает помощь Грузии из-за подавления протестов
Киев • УНН
Великобритания приостанавливает все программы помощи Грузии и ограничивает взаимодействие с правительством из-за подавления протестов. Глава МИД Британии Дэвид Лемми заявил, что действия властей противоречат европейскому курсу страны.
Великобритания приостанавливает все программы помощи Грузии и ограничивает взаимодействие с грузинским правительством на фоне подавлений протестов у страны, заявил глава МИД страны Дэвид Лемми, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу британского дипломатического ведомства.
Шокирующие сцены насилия по отношению к протестующим и журналистам со стороны грузинских властей являются неприемлемыми и должны быть прекращены. Эти действия подрывают международный авторитет Грузии и противоречат конституционным обязательствам Грузии в отношении европейского будущего. В свете происходящих событий Великобритания немедленно приостановит свою программную поддержку грузинского правительства, ограничит сотрудничество в оборонной сфере и ограничит взаимодействие с представителями правительства "Грузинской мечты" до тех пор, пока не будет остановлен этот отход от европейских демократических норм и свобод
По его словам, Британия будет продолжать поддерживать народ Грузии в его праве выбирать будущее своей страны.
Напомним
В Грузии продолжатся акции протеста из-за решения правительства приостановить переговоры с ЕС. Поздно вечером 7 декабря люди в черной одежде и балаклавах напали на съемочную группу оппозиционного TV Pirveli - журналистку Маку Чихладзе и ее оператора Георгия Шецирули.Также " титушки "возле офиса коалиции" За перемены " избили члена партии Кобу Хабази. Стало известно и об избиении актера Георгия Махарадзе.
Добавим, сообщается о более 56 журналистах, которые в разной степени пострадали на акциях протеста в Тбилиси.