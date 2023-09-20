Правоохранители нашли еще два схрона с оружием рашистов в Херсоне и на Днепропетровщине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Военная контрразведка СБУ установила местонахождение еще двух скрытых арсеналов оружия и боеприпасов оккупантов в прифронтовых районах на юге и востоке Украины, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Среди изъятых средств поражения – выстрелы к реактивным системам залпового огня «Град» и гранатометы производства рф, а также российские противопехотные мины, которые запрещены международным правом.
Так, в Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием, который находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Схрон был обустроен российскими захватчиками на период временной оккупации города.
При осмотре тайника обнаружено более 30 минометных и якорных речных мин и 30 гранатометных выстрелов.
На Днепропетровщине СБУ нашла схрон с боевыми средствами поражения в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.
Из тайника изъято:
-
- 15 противопехотных мин;
-
- почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
-
- российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1»;
-
- более 11 тысяч патронов различного калибра.
-
Все изъятое оружие направили на экспертизу для дальнейшей их передачи на нужды ВСУ.
По обоим фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ обезвредила агентурную сеть рф, которая действовала на оборонном заводе Николаевщины