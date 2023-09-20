Правоохранители нашли еще два схрона с оружием рашистов в Херсоне и на Днепропетровщине

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Военная контрразведка СБУ установила местонахождение еще двух скрытых арсеналов оружия и боеприпасов оккупантов в прифронтовых районах на юге и востоке Украины, сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Среди изъятых средств поражения – выстрелы к реактивным системам залпового огня «Град» и гранатометы производства рф, а также российские противопехотные мины, которые запрещены международным правом.

Так, в Херсоне сотрудники СБУ обнаружили тайник с оружием, который находился на территории заброшенного здания местного частного предприятия. Схрон был обустроен российскими захватчиками на период временной оккупации города.

При осмотре тайника обнаружено более 30 минометных и якорных речных мин и 30 гранатометных выстрелов.

На Днепропетровщине СБУ нашла схрон с боевыми средствами поражения в одном из частных домов в поселке Новопетровское Межевского района.

Из тайника изъято:

  • 15 противопехотных мин;
  • почти 200 тротиловых шашек с электродетонаторами;
  • российскую реактивную штурмовую гранату «Таволга-1»;
  • более 11 тысяч патронов различного калибра.

Все изъятое оружие направили на экспертизу для дальнейшей их передачи на нужды ВСУ.

По обоим фактам продолжаются комплексные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к обустройству скрытых арсеналов.

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