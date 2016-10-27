Правоохранители задержали преступную группу в Черновицкой области

28 сентября преступники напали на буковинку, нанесли ей многочисленные ранения и забрали имущества на сумму более 50 тыс. грн. По словам пострадавшей, трое мужчин ворвалась под вечер в ее дом, повалили лицом на пол, скрутили руки за спину и связали скотчем. Мужчины пытали женщину, требуя 300 тыс. грн., которых у пострадавшей не было, поэтому из дома вынесли телевизоры, мобильные телефоны, ювелирные изделия, карманные деньги, шубы.

Полицейские установили причастность организованной преступной группы к совершению разбойных нападений на магазин и ломбард в Одесской области.

Злоумышленникам объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Сейчас мужчины находятся под стражей, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Кроме этого, полицейские проверяют причастность задержанных к совершению аналогичных преступлений на территории Украины.

Досудебное расследование продолжается.