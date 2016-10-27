Правоохоронці затримали злочинну групу в Чернівецькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Правоохоронці затримали організовану злочинну групу, яка скоїла серію розбійних нападів у двох областях України. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.
Так, 28 вересня злочинці напали на буковинку, нанесли їй численні поранення та забрали майна на суму понад 50 тис. грн. За словами постраждалої, троє чоловіків увірвалась під вечір до її будинку, повалили обличчям на підлогу, скрутили руки за спину та зв’язали скотчем. Чоловіки катували жінку, вимагаючи 300 тис. грн., яких у постраждалої не було, тож з будинку винесли телевізори, мобільні телефони, ювелірні вироби, кишенькові гроші, шуби.
Поліцейські встановили причетність організованої злочинної групи до скоєння розбійних нападів на магазин та ломбард у Одеській області.
Зловмисникам оголосили про підозру за 3 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Наразі чоловіки знаходяться під вартою, їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Крім цього, поліцейські перевіряють причетність затриманих до скоєння аналогічних злочинів на території України.
Досудове розслідування триває.