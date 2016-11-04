Правоохранители задержали преступную группу, которая терроризировала жителей Николаевской области

Вчера, 3 ноября 2016 года, правоохранители задержали пятерых жителей Корабельного района города Николаева в возрасте от 16-ти до 23-х лет, которые в текущем году в разных районах областного центра совершали грабежи, разбойные нападения, кражи имущества из магазинов и транспортных средств.

В ходе обысков у преступников изъята часть похищенного имущества и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Установлено, что правонарушители действовали и на территории других областей.

Задержанным объявлено о подозрении по ч.3 ст.185 (кража), ч.2 ст.186 (грабеж), ч.3 ст.187 (разбой) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины. Мужчины пидозрюютсья в совершении более 20 преступлений.

Расследование продолжается.