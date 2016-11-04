Правоохоронці затримали злочинну групу, що тероризувала жителів Миколаївщини
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці затримали злочинну групу, що тривалий час тероризувала жителів Миколаївщини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Миколаївської області.
Вчора, 3 листопада 2016 року, правоохоронці затримали п’ятьох мешканців Корабельного району міста Миколаєва віком від 16-ти до 23-х років, які упродовж поточного року у різних районах обласного центру скоювали грабежі, розбійні напади, крадіжки майна з магазинів та транспортних засобів.
У ході обшуків у злочинців вилучено частину викраденого майна та інші речові докази злочинної діяльності. Встановлено, що правопорушники діяли і на території інших областей.
Затриманим оголошено про підозру за ч.3 ст.185 (крадіжка), ч.2 ст.186 (грабіж), ч.3 ст.187 (розбій) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України. Чоловіки підозрюютсья у скоєнні понад 20 злочинів.
Розслідування триває.