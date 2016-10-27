Правоохранители задержали нелегальных искателей янтаря на Житомирщине
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября спецподразделение полиции задержал нелегальных искателей янтаря в Житомирской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.
Правоохранители заметили на лесной дороге в Сирницькому лесничестве 2 автомобиля и при осмотре у багажниках авто обнаружили дизельную мотопомпу, пожарные рукава и другие приспособления для добычи янтаря.
Транспортные средства и технические приспособления для незаконной добычи янтаря следователи изъяли.
В отношении мужчин начато уголовное производство по ст. 14 (Приготовление к преступлению) и ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозят штрафные санкции, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.