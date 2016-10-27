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15 марта, 19:03 • 116413 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170400 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140330 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132601 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114102 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106240 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102000 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136779 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132580 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127904 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Правоохранители задержали нелегальных искателей янтаря на Житомирщине

Правоохранители задержали нелегальных искателей янтаря на Житомирщине

Киев • УНН

 • 6969 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Сегодня, 27 октября спецподразделение полиции задержал нелегальных искателей янтаря в Житомирской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Житомирской области.

Правоохранители заметили на лесной дороге в Сирницькому лесничестве 2 автомобиля и при осмотре у багажниках авто обнаружили дизельную мотопомпу, пожарные рукава и другие приспособления для добычи янтаря.

Транспортные средства и технические приспособления для незаконной добычи янтаря следователи изъяли.

В отношении мужчин начато уголовное производство по ст. 14 (Приготовление к преступлению) и ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозят штрафные санкции, ограничения или лишения свободы сроком до 3 лет.

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