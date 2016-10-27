Правоохоронці затримали нелегальних бурштиношукачів на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Сьогодні, 27 жовтня правоохоронці затримали нелегальних бурштиношукачів на Житомирщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Житомирської області.
Правоохоронці помітили на лісовій дорозі у Сирницькому лісництві два автомобіля і під час огляду у багажних авто виявили дизельну мотопомпу, пожежні рукави та інші пристосування для видобутку бурштину.
Транспортні засоби та технічні пристосування для незаконного видобутку бурштину слідчі вилучили.
За фактом спарви правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ст. 14 (готування до злочину) та ст. 240 (порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України.
Правопорушникам загрожують штрафні санкції, обмеження або позбавлення волі строком до 3 років.