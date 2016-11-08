Правоохранители задержали наркосбытчика в Черкасской области

Правоохранители получили информацию, что 53-летний житель города Черкассы организовал незаконный оборот особо опасного наркотического средства - марихуана и психотропного вещества - амфетамин.

Во время обыска в домовладении подозреваемого, работники полиции обнаружили и изъяли 400 грамм особо опасного наркотического средства - марихуаната, 80 грамм психотропного вещества - амфетамина. Часть наркотиков в фасованом виде была готова к розничной торговле. Кроме этого изъяты денежные средства около 25 тыс. грн, полученных от незаконного оборота наркотических средств, евро и доллары США.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

Правонарушителю грозит лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Сейчас правоохранители устанавливают канал поступления наркотических веществ.