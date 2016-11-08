Правоохоронці затримали наркозбувача на Черкащині
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці затримали наркозбувача на Черкащині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Черкаської області.
Правоохоронці отримали інформацію, що 53-річний жителя міста Черкаси організував незаконний обіг особливо небезпечного наркотичного засобу – марихуани та психотропної речовини – амфетамін.
Під час обшуку в домоволодінні підозрюваного, працівники поліції виявили та вилучили 400 грам особливо небезпечного наркотичного засобу – марихуанимариху, 80 грам психотропної речовини – амфетаміну. Частина наркотиків в пофасованому вигляді була готова до роздрібної торгівлі. Окрім цього вилучено грошові кошти близько 25 тис. грн, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, євро та долари США.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України.
Правопорушнику загрожує позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.
Наразі правоохоронці встановлюють канал надходження наркотичних речовин.