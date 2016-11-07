Правоохранители задержали мужчину, причастного к двойному убийству в Ровенской области

Так, 5 ноября в селе Лозки Владимирецкого района в частном доме соседи обнаружили без признаков жизни хозяина дома и его гостя. Ровенским правоохранителям удалось выйти на след предполагаемого злоумышленника. Сейчас он задержан и находится в изоляторе временного содержания.

Правоохранители установили, что в дом 61-летнего мужчины в ночь с пятницы на субботу в гости наведались 36-летний односельчанин и 43-летний житель города Вараш. На следующий день соседи обнаружили в доме 43-летнего варашивца с окровавленной шеей без признаков жизни и хозяина дома в другой комнате на полу с аналогичными ранами шеи. Оба умерли от кровопотери в результате колото-резаных ран.

Во время осмотра места происшествия полицейские заметили, что в доме все было убрано, вымыт пол и никаких признаков застолья. Окровавленный нож, который предварительно и был орудием преступления, полицейские обнаружили недалеко от села в яме, заброшенной мусором.

Правоохранители задержали третьего участника застолья - 36-летнего жителя села Лозки, на которого указывали соседи погибшего.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.