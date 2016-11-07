Правоохоронці затримали чоловіка, причетного до подвійного вбивства на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронці затримали підозрюваного у подвійному вбивстві на Рівненщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Рівненської області.
Так, 5 листопада у селі Лозки Володимирецького району у приватному будинку сусіди виявили без ознак життя господаря оселі та його гостя. Рівненським правоохоронцям вдалося вийти на слід імовірного зловмисника. Зараз він затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.
Правоохоронці встановили, що в будинок 61-річного чоловіка в ніч із п’ятниці на суботу у гості навідалися 36-річний односелець та 43-річний житель міста Вараш. Наступного дня сусіди виявили у будинку 43-річного варашівця із закривавленою шиєю без ознак життя і господаря будинку в іншій кімнаті на підлозі із аналогічними ранами шиї. Обоє померли від крововтрати внаслідок колото-різаних ран.
Під час огляду місця події поліцейські помітили, що в оселі все було прибрано, вимита підлога та жодних ознак застілля. Закривавлений ніж, який попередньо й був знаряддям злочину, поліцейські виявили неподалік села у ямі, закинутій сміттям.
Правоохоронці затримали третього учасника застілля — 36-річного жителя села Лозки, на якого вказували сусіди загиблого.
Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне вбивство двох або більше осіб) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув’язнення.