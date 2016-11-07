Правоохранители разоблачили сбыт наркотиков в Одесской области

В ходе расследования сотрудники местной прокуратуры совместно с работниками Балтского отдела полиции разоблачили 53-летнего мужчину во время незаконной реализации маковой соломки.

Кроме того, в ходе санкционированного обыска квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли другие вещества растительного происхождения, которые сейчас направлены на экспертизу.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических веществ) УК, мужчине сообщено о подозрении.