Правоохранители разоблачили сбыт наркотиков в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Одесской области правоохранители разоблачили мужчину, который сбывал наркотические средства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
В ходе расследования сотрудники местной прокуратуры совместно с работниками Балтского отдела полиции разоблачили 53-летнего мужчину во время незаконной реализации маковой соломки.
Кроме того, в ходе санкционированного обыска квартиры подозреваемого правоохранители обнаружили и изъяли другие вещества растительного происхождения, которые сейчас направлены на экспертизу.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (незаконное приобретение, хранение, сбыт наркотических веществ) УК, мужчине сообщено о подозрении.