Правоохоронці викрили збут наркотиків на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. На Одещині правоохоронці викрили чоловіка, який збував наркотичні засоби. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
У ході розслідування співробітники місцевої прокуратури спільно із працівниками Балтського відділу поліції викрили 53-річного чоловіка під час незаконної реалізації макової соломки.
Крім того, у ході санкціонованого обшуку помешкання підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили інші речовини рослинного походження, яку наразі направлено на експертизу.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (незаконне придбання, зберігання, збут наркотичних речовин) ККУ, чоловіку повідомлено про підозру.