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Правоохранители разоблачили группу лиц, которая калечила мужчину, требуя криптовалюту

Киев • УНН

 • 405044 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. Столичные правоохранители задержали четырех жителей г. Черкасс, которые избивали и калечили знакомого, требуя криптовалюту. Об этом сообщает Офис Генерального прокура, передает УНН.

Правоохранители разоблачили группу лиц, которая калечила мужчину, требуя криптовалюту

Детали

Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачены и сообщено о подозрении четырем лицам, которые незаконно лишили свободы предпринимателя и совершили разбойное нападение на него с целью завладения денежными средствами (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 187 УК Украины).

По данным следствия, злоумышленники, пользуясь дружескими отношениями с потерпевшим, проникли в его квартиру и, угрожая физическим насилием, потребовали перечислить имеющуюся у него криптовалюту на их счет.

Предприниматель отказался выполнять требования нападавших и попытался от них убежать. Однако они догнали его, затолкали обратно в квартиру и нанесли многочисленные побои. Продолжая преступные действия, один из нападавших сломал потерпевшему ногу, другой - угрожал выколоть глаз и отрезать фаланги пальцев на руках.

Опасаясь за свою жизнь, мужчина выполнил требования нападавших и перечислил на указанный ими счет электронные средства в сумме около 28 тыс. долларов США. Получив перевод, подозреваемые связали потерпевшего скотчем, похитили из квартиры его документы и ценные вещи и скрылись.

По результатам проведенных мероприятий правоохранителям удалось установить нападавших. Следственные действия проходили в Киеве и в Черкассах.

Во время ряда обысков у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, банковские карты и денежные средства. Также у одного из них изъяли около 300 боеприпасов к автоматическому оружию.

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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