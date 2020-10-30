Правоохранители в этом году взяли в работу около 180 дел о торговле людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. За девять месяцев этого года в Украине учтено около 180 уголовных преступлений относительно торговли людьми. Об этом в ответ на информационный запрос сообщили УНН в Офисе Генпрокурора.
Так, в Украине за январь-сентябрь 2020 года учтено 181 уголовное производство по ст. 149 УК Украины - торговля людьми. Всего зарегистрировано 186 таких уголовных правонарушений. Из этого количества закрыто 5 производств, в частности из-за отсутствия состава преступления. Также в суд направлено 55 производств.
Также отмечается, что больше всего правонарушений относительно торговли людьми за январь-сентябрь этого года учтено в Харьковской области - 36, в суд направлено 9 производств, в Киеве - 30, в суд направлено 7 производств, в Днепропетровской области - 19, в суд направлено 4 производства и в Одесской области - 13, в суд направлено 6 производств.
Напомним, в Днепропетровской области разоблачили банду, которая подозревается в том, что удерживала людей в трудовом рабстве.
Как сообщалось, в Херсонской области в трудовом рабстве удерживали 13 человек.