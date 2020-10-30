Правоохоронці цього року взяли в роботу близько 180 справ про торгівлю людьми

Так, в Україні за січень-вересень 2020 року обліковано 181 кримінальне провадження за ст. 149 КК України - торгівля людьми. Загалом зареєстровано 186 таких кримінальних правопорушень. З цієї кількості закрито 5 проваджень, зокрема через відсутність складу злочину. Також до суду направлено 55 проваджень.

Також зазначається, що найбільше правопорушень через торгівлю людьми за січень-вересень цього року обліковано у Харківській області – 36, до суду направлено 9 проваджень, в Києві – 30, до суду направлено 7 проваджень, у Дніпропетровській області – 19, до суду направлено 4 провадження та в Одеській області – 13, до суду направлено 6 проваджень.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили банду, яка підозрюється у тому, що утримувала людей у трудовому рабстві.



Як повідомлялося, на Херсонщині у трудовому рабстві утримували 13 осіб.