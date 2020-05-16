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Правоохранители расследуют теракт с участием "ДНР", в результате которого на мине подорвалась женщина

Киев • УНН

 • 14394 просмотра

КИЕВ. 16 мая. УНН. Начато досудебное расследование по факту ранения гражданского лица в результате подрыва противопехотной мины ПМН-2. Об УНН этом сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Правоохранители расследуют теракт с участием "ДНР", в результате которого на мине подорвалась женщина

“При процессуальном руководстве Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту ранения гражданского лица в результате подрыва противопехотной мини ПМН-2”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования установлено, что 14 мая 2020 года, около 16:40, вблизи позиций незаконных вооруженных оккупационных формирований “ДНР”, которые расположены вблизи города Докучаевска, на минно-взрывном устройстве взорвалась 35-летняя жительница города Авдеевки.

“С минно-взрывной травмой ноги женщину доставили в больницу. По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УК Украины”, — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, 7 мая в результате взрыва хранилища боеприпасов боевики и гражданские получили тяжелые ранения.

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