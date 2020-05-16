Правоохоронці розслідують теракт за участі "ДНР", внаслідок якого на мінному пристрої підірвалась жінка

“За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом поранення цивільної особи внаслідок підриву протипіхотної міні ПМН-2”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2020 року, близько 16:40, поблизу позицій незаконних збройних окупаційних формувань “ДНР”, що розташовані поблизу міста Докучаєвська, на мінно-вибуховому пристрою підірвалась 35-річна мешканка міста Авдіївки.

"З мінно-вибуховою травмою ноги жінку доставлено до лікарні. За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) КК України",- зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося, 7 травня внаслідок вибуху сховища боєприпасів бойовики та цивільні отримали тяжкі поранення.