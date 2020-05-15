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Внаслідок вибуху сховища боєприпасів бойовики та цивільні отримали тяжкі поранення - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. За даними розвідки бойовики поширюють фейкову інформацію щодо того, що сили ООС причетні до вибуху сховища боєприпасів у населеному пункті Саханка внаслідок якого один бойовик загинув, шестеро отримали поранення, також було травмовано восьмеро цивільних осіб. Про це повідомив представник пресцентру Міністерства оборони України Михайло Шаравара, передає УНН.

Внаслідок вибуху сховища боєприпасів бойовики та цивільні отримали тяжкі поранення - розвідка

“За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування російських окупаційних військ продовжує поширювати неправдиву та викривлену інформацію з метою дискредитації Об’єднаних сил”, — зазначив він.

Зазначається, що 7 травня у н.п. Саханка стався вибух сховища боєприпасів через порушення заходів безпеки, внаслідок якого загинув один російський найманець та шестеро отримали важкі поранення. Крім того, осколками мін було поранено восьмеро цивільних осіб, які перебували поза межами території зберігання боєприпасів.

“Разом з тим, російські пропагандисти використали зазначену подію для розповсюдження фейкових повідомлень, що нібито причиною вибуху став артилерійський обстріл з боку підрозділів Об’єднаних сил із озброєння, забороненого Мінськими угодами”, — додав Шаравара.

За його словами, у такий спосіб окупанти намагалися приховати дійсні причини події для запобігання зростанню рівня невдоволення місцевого населення перебуванням російських окупаційних військ на тимчасово окупованій території Сходу України.

Нагадаємо, бойовики з початку поточної доби не проявляли активності.

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