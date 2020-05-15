В результате взрыва хранилища боеприпасов боевики и гражданские получили тяжелые ранения - разведка

“По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск продолжает распространять ложную и искаженную информацию с целью дискредитации Объединенных сил”, — отметил он.

Отмечается, что 7 мая в н.п. Саханка произошел взрыв хранилища боеприпасов из-за нарушения мер безопасности, в результате которого погиб один российский наемник и шестеро получили тяжелые ранения. Кроме того, осколками мин были ранены восемь гражданских лиц, находившихся за пределами территории хранения боеприпасов.

“Вместе с тем, российские пропагандисты использовали данное событие для распространения фейковых сообщений, что якобы причиной взрыва стал артиллерийский обстрел со стороны подразделений Объединенных сил с вооружения, запрещенного минскими соглашениями”, — добавил Шаравара.

По его словам, таким образом оккупанты пытались скрыть истинные причины происшествия для предотвращения роста уровня недовольства местного населения пребыванием российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Востока Украины.

Напомним, боевики с начала текущей суток не проявляли активности.