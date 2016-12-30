Правоохранители провели спецоперацию по задержанию преступника за двойное убийство в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Опасного преступника, который совершил двойное убийство в Одесской области, задержано. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.
Спецоперация по задержанию злоумышленника, который совершил двойное убийство в пгт Овидиополь, завершено, злоумышленник задержан.
В действие был введен оперативный план "Сирена". На поиски мужчины был задействован весь личный состав Одесского гарнизона полиции, а также приданные силы Нацгвардии. В результате злоумышленника задержали в течение суток в посадке недалеко от Овидиополя. До этого он скрывался от полиции в одном из домов дачного кооператива в Овидиопольском районе.
Во время задержания человеческих жертв не допущено. Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения им преступлений
Напоминаем, что 29 декабря в полицию поступило сообщение о возгорании одного из домов в пгт. Овидиополь. Во время проверки указанной информации правоохранители обнаружили тела матери и дочери с отрезанными головами. Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.