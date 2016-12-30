Правоохоронці провели спецоперацію по затриманню злочинця за подвійне вбивство на Одещині

Спецоперацію по затриманню зловмисника, який скоїв подвійне вбивство у с.м.т. Овідіополь, завершено, зловмисник затриманий.

В дію було введено оперативний план “Сирена”. На пошуки чоловіка був задіяний весь особовий склад Одеського гарнізону поліції, а також придані сили Нацгвардії. У результаті зловмисника затримали протягом доби в посадці неподалік від Овідіополя. До цього він переховувався від поліції в одному з будинків дачного кооперативу в Овідіопольському районі.

Під час затримання людських жертв не допущено. Зараз тривають слідчі дії. Встановлюються мотиви вчинення ним злочинів

Нагадуємо, що 29 грудня до поліції надійшло повідомлення про загоряння одного з будинків у смт. Овідіополь. Під час перевірки зазначеної інформації правоохоронці виявили тіла матері й доньки з відрізаними головами. Відомості про подію були внесені до ЄРДР за ч.2 п.1 п.2 ст. 115 (умисне вбивство) КК України.