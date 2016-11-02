Правоохранители сообщат о подозрении парню, который ударил депутата горсовета в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Кировоградском горотделе полиции готовы сообщить о подозрении парню, который ударил в сессионном зале депутата городского совета Александра Артюха. Об этом перед началом пятой сессии Кировоградского городского совета седьмого созыва проинформировал представитель Кировоградского горотдела полиции Роман Выходец, сообщает корреспондент УНН.
"Раньше было начато уголовное производство, в настоящее время уже готовы выводы судебно-медицинской экспертизы. И на этой неделе решается вопрос об уведомлении о подозрении данному лицу, после чего данное уголовное производство будет направлено в суд", - сообщил Р.Выходец.
Напомним, как сообщал УНН, избиение депутата в Кропивницком квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений.