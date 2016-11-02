Правоохранители сообщат о подозрении парню, который ударил депутата горсовета в Кропивницком

"Раньше было начато уголовное производство, в настоящее время уже готовы выводы судебно-медицинской экспертизы. И на этой неделе решается вопрос об уведомлении о подозрении данному лицу, после чего данное уголовное производство будет направлено в суд", - сообщил Р.Выходец.

Напомним, как сообщал УНН, избиение депутата в Кропивницком квалифицировали как нанесение легких телесных повреждений.