Правоохоронці повідомлять про підозру хлопцю, який вдарив депутата міськради у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Кіровоградському міськвідділі поліції готові повідомити про підозру хлопцю, який вдарив у сесійній залі депутата міської ради Олександра Артюха. Про це перед початком п’ятої сесії Кіровоградської міської ради сьомого скликання проінформував представник Кіровоградського міськвідділу поліції Роман Виходець, повідомляє кореспондент УНН.
“Раніше було розпочато кримінальне провадження, на цей час вже готові висновки судово-медичної експертизи. І на цьому тижні вирішується питання про повідомлення про підозру даній особі, після чого дане кримінальне провадження буде спрямовано до суду”, — повідомив Р. Виходець.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, побиття депутата у Кропивницькому кваліфікували як нанесення легких тілесних ушкоджень.