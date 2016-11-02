Правоохранители проверяют информацию о заминировании суда во Львове

Сегодня, 2 ноября, в 09.30 в полицию поступило анонимное сообщение, что заминирован суд на улице Лычаковской, 81. Каких-либо требований, которые могли бы предотвратить взрыв аноним не озвучил.

На место прибыли взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты других служб, которые задействуются в данных случаях. Из здания проводится эвакуация работников и посетителей Львовского апелляционного хозяйственного суда.