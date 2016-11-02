Правоохранители проверяют информацию о заминировании суда во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Во Львове правоохранители проверяют сообщение о заминировании помещения Львовского хозяйственного суда, проводится эвакуация людей из помещения здания. О б этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Львовской области.
Сегодня, 2 ноября, в 09.30 в полицию поступило анонимное сообщение, что заминирован суд на улице Лычаковской, 81. Каких-либо требований, которые могли бы предотвратить взрыв аноним не озвучил.
На место прибыли взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа и специалисты других служб, которые задействуются в данных случаях. Из здания проводится эвакуация работников и посетителей Львовского апелляционного хозяйственного суда.