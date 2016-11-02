Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування суду у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Львові правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування приміщення Львівського господарського суду, наразі проводиться евакуація людей з приміщення будівлі. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Сьогодні, 2 листопада, о 09.30 до поліції надійшло анонімне повідомлення, що заміновано суд на вулиці Личаківській, 81. Будь-яких вимог, які б могли відвернути вибух анонім не озвучив.
На місце прибули вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група та фахівці інших служб, які задіюються у даних випадках. З будівлі проводиться евакуація працівників та відвідувачів Львівського апеляційного господарського суду.