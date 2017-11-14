Правоохранители проверяют информацию о заминировании Одесского порта

"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и кинологи с собакой. Работников порта эвакуировали с причала, где по сообщению анонима может находиться взрывное устройство", - отметили в полиции.

По информации правоохранителей взрывчатку ищут в одном из контейнеров. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

Напомним, сегодня, 14 ноября неизвестный в Харькове сообщил о заминировании станций метрополитена.

Также поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.