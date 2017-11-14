Правоохранители проверяют информацию о заминировании Одесского порта
Киев • УНН
ОДЕССА - КИЕВ. 14 ноября. УНН. Сегодня около 17:30 по спецлинии "102" позвонил неизвестный и сообщил о том, что на территории Одесского порта находится взрывное устройство. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, специалисты-взрывотехники и кинологи с собакой. Работников порта эвакуировали с причала, где по сообщению анонима может находиться взрывное устройство", - отметили в полиции.
По информации правоохранителей взрывчатку ищут в одном из контейнеров. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.
Напомним, сегодня, 14 ноября неизвестный в Харькове сообщил о заминировании станций метрополитена.
Также поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала Киева.