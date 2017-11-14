Правоохоронці перевіряють інформацію про замінування Одеського порту

"На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи із собакою. Працівників порту евакуювали із причалу, де за повідомленням аноніма може знаходитися вибуховий пристрій", - зазначили у поліції.

За інформацією правоохоронців вибухівку шукають в одному із контейнерів. Вирішується питання про внесення відомостей до ЄРДР.

Нагадаємо, сьогодні, 14 листопада невідомий у Харкові повідомив про замінування станцій метрополітену.

Також, надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу Києва.