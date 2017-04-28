Правоохранители Одессы отчитались о расследовании событий 2 мая

С начала 2017 обновлена следственно-оперативная группа, допрошены 70 свидетелей событий того трагического дня. Однако, как отметили в ГУНП, эти люди не предоставляют всю информацию следствию, ссылаясь на то, что четко не помнят всех обстоятельств инцидента.

“За последние 4 месяца следствия назначены 2 дополнительные экспертизы (в том числе и химическая), 9 обзоров места трагедии, трем лицам, которые сейчас находятся в розыске, сообщено о подозрении”, — сообщили в полиции.

Правоохранители рассматривают одну из основных версий массовой гибели людей в Доме профсоюзов — ненадлежащее исполнение своих обязанностей сотрудниками ГСЧС.

Напомним, ранее о расследовании трагических событий 2 мая в Одессе сообщила прокуратура.