Правоохоронці Одеси відзвітували про розслідування подій 2 травня
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні в ГУНП в Одеській області правоохоронці ознайомили громадськість із результатами досудового розслідування подій 2 травня 2014 року. Про це повідомляє кореспондент УНН.
З початку 2017 року оновлена слідчо-оперативна група, допитано 70 свідків подій того трагічного дня. Однак, як зазначили в ГУНП, ці люди не надають всю інформацію слідству, посилаючись на те, що чітко не пам’ятають всіх обставин інциденту.
“За останні 4 місяці слідства призначено 2 додаткові експертизи (у тому числі і хімічна), 9 оглядів місця трагедії, трьом особам, які наразі перебувають у розшуку, повідомлено про підозру”, — повідомили в поліції.
Правоохоронці розглядають одну із основних версій масової загибелі людей у Будинку профспілок — неналежне виконання своїх обов’язків співробітниками ДСНС.
Нагадаємо, раніше про розслідування трагічних подій 2 травня в Одесі повідомила прокуратура.