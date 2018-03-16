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Правоохранители нейтрализовали вооруженную группировку, которая занималась кражами нефтепродуктов

Правоохранители нейтрализовали вооруженную группировку, которая занималась кражами нефтепродуктов

Киев  •  УНН

 • 12013 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате проведения комплекса следственных и розыскных действий прокуратуре Волынской области совместно с УЗЭ Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, следователями ГУ Нацполиции в области и при содействии охранной организации удалось разоблачить и нейтрализовать вооруженную группировку, в состав которой входило около 25 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей Facebook-странице, сообщает УНН.

“Используя в качестве средств и орудий совершения преступлений дорогостоящую спецтехнику и оборудование, многочисленный транспорт, средства связи, специально приспособленные помещения, правонарушители осуществили несанкционированное вмешательство, так называемую „врезку“ в магистральный нефтепровод компании „Прикарпатзападтранс“. Оттуда на протяжении последних трех недель похитили 163 тонны дизельного топлива, причинив ущерб на общую сумму 4 млн. 140 тыс. грн.”, — говорится в сообщении.

Успешно совершив эту кражу, 14 марта 2018 года группа расширила свою противоправную деятельность и с целью завладения нефтепродуктами на территории Львовской области осуществляла “врезку” в крупнейшую в мире систему магистральных нефтепроводов “Дружба”. На этом этапе преступная деятельность группы была приостановлена.

Также добавляется, что: “Всего в операции по разоблачению правонарушителей в течение 14-15 марта одновременно было привлечено 120 правоохранителей — прокуроров, оперативников и следователей, проведено 42 обыска, обнаружено и изъято 3 единицы оружия, в том числе автомат и пулемет, похищенное топливо объемом 60 тонн, наличные средства, драгоценности, задержаны 15 человек”.

Предварительно действия злоумышленников квалифицированы как совершенные организованной группой кражи в особо крупных размерах и повреждения магистральных нефтепроводов (уголовные правонарушения, предусмотренные ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 УК Украины).

Продолжаются неотложные следственные действия.

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