Правоохранители нейтрализовали вооруженную группировку, которая занималась кражами нефтепродуктов

КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате проведения комплекса следственных и розыскных действий прокуратуре Волынской области совместно с УЗЭ Департамента защиты экономики Нацполиции Украины, следователями ГУ Нацполиции в области и при содействии охранной организации удалось разоблачить и нейтрализовать вооруженную группировку, в состав которой входило около 25 человек. Об этом сообщил пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко на своей Facebook-странице, сообщает УНН.