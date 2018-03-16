Правоохоронці нейтралізували озброєне угруповання, яке займалося крадіжками нафтопродуктів

ukru
Ексклюзив
14:20 • 61979 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 62795 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 172217 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 135582 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 204668 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 172092 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 211458 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 211283 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 241019 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134262 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.3 м/с
51 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 152107 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 219382 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 147079 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 88351 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 70715 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 61936 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 172176 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 204629 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 219340 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 201588 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 36241 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 33552 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 41776 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 70715 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 88351 перегляди
Актуальне
Правоохоронці нейтралізували озброєне угруповання, яке займалося крадіжками нафтопродуктів

Правоохоронці нейтралізували озброєне угруповання, яке займалося крадіжками нафтопродуктів

Київ • УНН

 • 12015 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. В результаті проведення комплексу слідчих та розшукових дій прокуратурі Волинської області спільно із УЗЕ Департаменту захисту економіки Нацполіції України, слідчими ГУ Нацполіції в області та за сприяння охоронної організації вдалося викрити та нейтралізувати озброєне угруповання, до складу якого входило близько 25 осіб. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй Facebook-сторінці, інформує УНН.

“Використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв’язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання, так звану „врізку“, у магістральний нафтопровід компанії „Прикарпатзахідтранс“. Звідти упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитків на загальну суму 4 млн. 140 тис. грн.”, — зазначено у повідомленні.

Успішно вчинивши цю крадіжку, 14 березня 2018 року група розширила свою протиправну діяльність та з метою заволодіння нафтопродуктами на території Львівської області здійснювала “врізку” у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів “Дружба”. На цьому етапі злочинна діяльність групи була припинена.

Також додається, що: “Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучено 120 правоохоронців — прокурорів, оперативників та слідчих, проведено 42 обшуки, виявлено та вилучено 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне обсягомі 60 тонн, готівкові кошти, коштовності, затримано 15 осіб”.

Попередньо дії зловмисників кваліфіковані як вчинені організованою групою крадіжки в особливо великих розмірах та пошкодження магістральних нафтопроводів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 КК України).

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, у Житомирі взяли під домашній арешт директора держпідприємства за вимагання хабара.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$276.79
Brent
$73.28
Bitcoin
$86,875.40
S&P 500
$5,757.65
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,052.11
Ethereum
$2,018.46