Правоохоронці нейтралізували озброєне угруповання, яке займалося крадіжками нафтопродуктів

КИЇВ. 16 березня. УНН. В результаті проведення комплексу слідчих та розшукових дій прокуратурі Волинської області спільно із УЗЕ Департаменту захисту економіки Нацполіції України, слідчими ГУ Нацполіції в області та за сприяння охоронної організації вдалося викрити та нейтралізувати озброєне угруповання, до складу якого входило близько 25 осіб. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй Facebook-сторінці, інформує УНН.