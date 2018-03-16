Правоохоронці нейтралізували озброєне угруповання, яке займалося крадіжками нафтопродуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. В результаті проведення комплексу слідчих та розшукових дій прокуратурі Волинської області спільно із УЗЕ Департаменту захисту економіки Нацполіції України, слідчими ГУ Нацполіції в області та за сприяння охоронної організації вдалося викрити та нейтралізувати озброєне угруповання, до складу якого входило близько 25 осіб. Про це повідомив речник ГПУ Андрій Лисенко на своїй Facebook-сторінці, інформує УНН.
“Використовуючи у якості засобів та знарядь вчинення злочинів високовартісну спецтехніку та обладнання, численний транспорт, засоби зв’язку, спеціально пристосовані приміщення, правопорушники здійснили несанкціоноване втручання, так звану „врізку“, у магістральний нафтопровід компанії „Прикарпатзахідтранс“. Звідти упродовж останніх трьох тижнів викрали 163 тонни дизельного пального, заподіявши збитків на загальну суму 4 млн. 140 тис. грн.”, — зазначено у повідомленні.
Успішно вчинивши цю крадіжку, 14 березня 2018 року група розширила свою протиправну діяльність та з метою заволодіння нафтопродуктами на території Львівської області здійснювала “врізку” у найбільшу в світі систему магістральних нафтопроводів “Дружба”. На цьому етапі злочинна діяльність групи була припинена.
Також додається, що: “Загалом до операції із викриття правопорушників упродовж 14-15 березня одночасно залучено 120 правоохоронців — прокурорів, оперативників та слідчих, проведено 42 обшуки, виявлено та вилучено 3 одиниці зброї, у тому числі автомат та кулемет, викрадене пальне обсягомі 60 тонн, готівкові кошти, коштовності, затримано 15 осіб”.
Попередньо дії зловмисників кваліфіковані як вчинені організованою групою крадіжки в особливо великих розмірах та пошкодження магістральних нафтопроводів (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 185, ч. 3 ст. 292 КК України).
Тривають невідкладні слідчі дії.
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