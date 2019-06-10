Правоохранители не исключают умышленный поджог авто с химикатами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Автомобиль, который попавший в аварию в селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области и вызвал загрязнение водоемов, могли умышленно поджечь. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Автомобиль не имел ни номерных знаков, ни VIN-кода. После опрокидывания автомобиль загорелся. Предполагается, что те, кто был в автомобиле, умышленно подожгли его чтобы скрыть следы преступления, ведь ядохимикаты были похищены с сельскохозяйственных предприятий.
Ранее УНН сообщал перечень химикатов, попавших в водоемы.
Так из емкостей, которые перевозил автомобиль, вытекли фунгициды "Колоссаль" (в объеме 110 л.), "Биципс Гарант", "Вензер", "Мастер-Пауэр" (180 л.), "Пиктор", "Тилмор" (110 л.), "Тарпал"; гербициды: "Прима", "Тарга Супер", "Титус" (порошок).
Часть химикатов осталась невредимой.
Как сообщал УНН, по информации Белоцерковской РГА Киевской области, в результате ДТП на территории области 1 тонна инсектицида попала в приток реки Рось.
Из-за пролива инсектицида в реку Рось соберется техногенная комиссия, которая будет определять следующие действия.
Полиция открыла уголовное производство по факту попадания ядохимикатов в водоем. Также будет расследоваться кража этих вещественных из сельхозпредприятий.