Правоохоронці не виключають умисний підпал авто з хімікатами

Автомобіль не мав ні номерних знаків, ні VIN-коду. Після перекидання автомобіль загорівся. Припускається, що ті, хто був в автомобілі, зумисно підпалили його аби приховати сліди злочину, адже отрутохімікати були викрадені з сільськогосподарських підприємств.

Раніше УНН повідомляв перелік тих хімікатів, що потрапили у водойми.



Так з ємностей, які перевозив автомобіль, витекли фунгіциди "Колосаль" (в об’ємі 110 л.), "Біципс Гарант", "Вензер", "Майстер-Пауер" (180 л.), "Піктор", "Тілмор" (110 л.), "Тарпал"; гербіциди: "Пріма", "Тарга Супер", "Тітус" (порошок).

Частина хімікатів залишилась неушкодженою.



Як повідомляв УНН, за інформацією Білоцерківської РДА Київської області, в результаті ДТП на території Вінницької області 1 тонна інсектициду потрапила до притоки річки Рось.



Через вилив інсектициду в річку Рось збереться техногенна комісія, яка буде визначати наступні дії.



Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом потрапляння отрутохімікатів у водойму. Також буде розслідуватися крадіжка цих речових з сільгосппідприємств.